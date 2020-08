Elezioni Comunali Reggio Calabria, Spirlì esalta Minicuci: “ho speranza nelle sue capacità manageriali e politiche, il Centro/Destra resti unito”

7 Agosto 2020 16:12

“Alla luce di quanto si sta verificando a Reggio Calabria sulla candidatura a sindaco del dott. Antonino Minicuci, rinnovo l’invito alla coesione di tutte le forze politiche interessate”, è quanto scrive in una nota Nino Spirlì, vicepresidente della Regione Calabria. “Nel sottoscrivere la decisione del Segretario Federale senatore Matteo Salvini – prosegue- mi associo alla sua certezza di aver trovato nel dott. Minicuci la massima rappresentanza di un progetto di rinnovamento e risorgimento delle antiche Fortune della città di Reggio Calabria. Conosco personalmente il dott. Minicuci, al quale mi lega antica stima e massima speranza nelle sue capacità manageriali e politiche. Mi auguro che lo stesso sentimento si estenda a tutti i rappresentanti ed i rappresentati dei partiti della coalizione, nell’abbattimento di improbabili pregiudizi, che, proprio in quanto improbabili ed in quanto pregiudizi, non farebbe altro se non danneggiare un risultato positivo a cui i reggini e gli abitanti di tutti i territori delle città metropolitane aspirano. Uniti si vince. Anche questa volta”, conclude.