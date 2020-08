Elezioni Comunali Reggio Calabria: il Pcl candida a sindaco Pino Siclari

21 Agosto 2020 12:05

Elezioni Comunali, il Pcl presenta la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Pino Siclari coordinatore meridionale del partito e di una lista di candidati/e consigliere

“Il PCL presenta la candidatura a sindaco di Reggio Calabria del compagno Pino Siclari coordinatore meridionale del partito e di una lista di candidati/e consigliere. E’ la sola voce del movimento dei lavoratori presente al voto”, scrive in una nota la sezione di Reggio Calabria del Partito Comunista dei Lavoratori. “Gli altri? – prosegue la nota- hanno saccheggiato la città con il modello Reggio, la hanno ricoperta di immondizia, disservizi, tariffe insostenibili con una catastrofe finanziaria evitata, per ora, con un bluff elettorale. Gli altri? Da Roma e Napoli a Reggio Calabria portano in strada la squallida bandiera del qualunquismo e dell’antipolitica cancellando la contraddizione tra capitale e lavoro che muove tutto il mondo. Contro le privatizzazioni, contro il dominio del sistema affaristico-mafioso, contro la passività di massa il PCL propone a lavoratori, giovani e donne la sola bandiera, rossa, senza macchia e senza paura“, conclude la nota.

Ecco la lista dei suoi candidati: