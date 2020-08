Elezioni comunali, presentate le liste “Minicuci Sindaco” e “Ogni Giorno Reggio Calabria” [NOMI]

22 Agosto 2020 13:28

Elezioni comunali, presentate le liste “Minicuci Sindaco” e “Ogni Giorno Reggio Calabria”: ecco tutti i nomi dei candidati

Nella mattinata di sabato 22 agosto è stata ufficialmente presentata la lista “Minicuci Sindaco” e “Ogni Giorno Reggio Calabria” con l’indicazione di tutti i candidati al Consiglio Comunale.

“Con la volontà di contribuire positivamente in termini elettorali alle urne -c’è scritto in una nota- la lista ‘Minicuci Sindaco’ ha al suo interno il giusto equilibrio tra candidati giovani ed altri più esperti. Voglia di rinnovamento e determinazione i requisiti che hanno indirizzato la scelta dei profili da inserire nella lista. L’entusiasmo che ha accompagnato Antonino Minicuci e i candidati al consiglio comunale sino a oggi, nel percorso di selezione dei profili e stesura della lista, sarà adesso alla base della campagna elettorale. La lista ‘Minicuci Sindaco’, assieme alle altre forze della coalizione di centrodestra, si presenterà ai reggini con un progetto che mira concretamente a far cambiare pagina ad una città in estrema sofferenza”, conclude la nota.

Ecco i candidati della lista “Minicuci Sindaco”:

Barbera Luigi

Careri Massimiliano

Catalano Antonino

Ciro Vincenzo

Clemeno Vittorio

Criaco Vincenzo

De Vuono Giuseppe

Eroi in Polimeni Francesca

Falduto Sabrina

Gattuso Giuseppe detto Pino

Lazreq Nezha

Lucisano Leone

Marrari Vincenzo

Martino Domenico Gian Carlo

Mazzacuva Maurizio Armando

Meduri Maria

Papalia in Sapone Elisabetta detta Liz

Parpiglia Alessia

Romeo Walter

Romeo Caterina detta Ketty

Rulli Guido

Sergi Bruno Giuseppe

Spanti Anna Maria

Tripodi Margherita

Berlino Samuele

Filocamo Eleonora

Ecco i candidati della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria”