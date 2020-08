25 Agosto 2020 15:44

“Reggio senza barriere: spazi e architetture per una città accessibile”, iniziativa de “La Strada” e “Riabitare Reggio” con Saverio Pazzano con Saverio Pazzano candidato a sindaco

Prosegue il cammino de “La Strada” e di “Riabitare Reggio”, i movimenti che sostengono alle prossime elezioni comunali la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Saverio Pazzano. Mercoledì 26 agosto, alle ore 18:30, appuntamento in piazza Camagna a Reggio Calabria per discutere di accessibilità e inclusione, di rigenerazione degli spazi e diversabilità, verso l’obiettivo di una città a misura d’uomo. Insieme a Saverio Pazzano e ad alcuni tra i candidati e le candidate della Strada, interverranno Giorgio Arcudi, presidente ANPVI Reggio Calabria, Anna Luisa Fragomeno, docente presso il Liceo Artistico “Preti-Frangipane”, Demetrio Megalizzi, cestista del “Reggio Calabria Basket in Carrozzina”, e Angela Alati, architetto.