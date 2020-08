Elezioni Comunali Reggio Calabria: presentate le due liste a sostegno di Saverio Pazzano [NOMI e SIMBOLI]

21 Agosto 2020 13:08

Le prime liste presentate a Palazzo San Giorgio sono a sostegno di Saverio Pazzano. “La Strada” e “Riabitare Reggio” verso le comunali di Reggio Calabria

Si scaldano i motori in vista delle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria. Le prime liste presentate sono quelle a sostegno della candidatura a sindaco di Saverio Pazzano, depositate stamattina a Palazzo San Giorgio. Due movimenti civici in campo, “La Strada” e “Riabitare Reggio”, per un totale di 56 candidati, 28 donne e 28 uomini, sintesi della coalizione che sostiene Pazzano, supportata anche dai movimenti nazionali “demA Democrazia e Autonomia” e “Possibile”. Candidate e candidati eterogenei, espressione di diverse generazioni appassionatesi nuovamente all’impegno politico. Scorrendo l’elenco, si ritrovano profili di altissima competenza: esperti di progettazione europea e di gestione della cosa pubblica, agenti di sviluppo, professionisti, docenti, il mondo della scuola e quello accademico, persone impegnate nel campo del volontariato, dell’associazionismo, dell’impegno civico, nelle lotte per i beni comuni. Ancora, una forte impronta ambientalista e femminista, per una compagine votata alla cura dell’ambiente e della persona. In sintesi, due liste forti e rappresentative del territorio reggino, espressione della prospettiva di cambiamento che il candidato sindaco intende offrire alla cittadinanza. “Siamo orgogliosi del lavoro compiuto – ha dichiarato Pazzano –, con la coalizione di forze che abbiamo costruito ci candidiamo a governare e cambiare Reggio; siamo certi di rappresentare, insieme a tutte le candidate e i candidati, una speranza concreta per i reggini. Queste settimane saranno decisive, ma ancora più importante sarà adesso il supporto delle cittadine e dei cittadini liberi al nostro progetto. È a loro che rivolgiamo un grande appello a sostenere le candidate e i candidati de “La Strada” e di “Riabitare Reggio”. La vittoria sarà possibile solo se tutte e tutti ci crederanno fino alla fine. Noi ci crediamo”.

ELENCO CANDIDATI “LA STRADA”

Anghelone Giovann a Detta Jenny

Brandolino Fabio

Carricato Flavia Assunta

Cartella Barbara

Chirico Rosa Detta Rosy

Crupi Carmela Annunziata Detta Carminella

Faraone Antonio Detto Antonello

Fausto Maria

Fotia Anna

Guarniera Livia

Guerrieri Antonio

Lia Francesco

LIBRI Domenico Detto Mimmo

Malavenda Consolato Roberto

Mangiola Ivan Nicola

Marchese Caterina

Marcianò Filippo Maria

Martino Lorenzo Pio Massimo

Nicolò Francesco Alessandro

Nunnari Pietro Dario

Orlando Salvatore

Palumbo Fabio Domenico

Polimeni Stefania Domenica

Praticò Antonello

Rappoccio Francesca

Russo Melania

Scerra Maria Pia

Schipani Paola Maria

Scordino Valentino

Sgrò Maria Rowena Detta Sgro

Surace Marcella

Tommasello Chiara

ELENCO CANDIDATI “RIABITARE REGGIO”

Aliu Michele

Bruno Vittorio

Campolo Antonio

Catanese Antonino Detto Nino

Chirico Anna Stella

Crisafulli Patrizia

Crocè Pietrangelo Detto Piero

Denaro Desiree

Di Leo Giovanni

Fiorenza Daniele

Fotia Luisa

Loiacona Jaunty

Malara Caterina

Malara Pierfrancesco Detto Piero

Mannarella Giovanni

Mauro Angela

Musitano Domenico Giuseppe

Oliveti Consolata Maria Gloria

Pentimalli Freedom

Pronestì Giuseppe Detto Giò

Serra Giuseppina Monica

Todaro Vincenzo

Trapani Angela

Zagorska Grazyna