Elezioni, Salvini: “a Reggio Calabria ci sarà un primo sindaco leghista che farà finalmente il Ponte sullo Stretto”

25 Agosto 2020 23:32

Elezioni, Salvini: “ai comizi del Pd non va più nessuno e quindi non corrono il rischio di assembramento. A Reggio Calabria ci sarà un primo sindaco leghista che farà finalmente il Ponte sullo Stretto”

“La sinistra in questi giorni ha un vantaggio rispetto a noi, ai comizi del Pd non corrono rischi di assembramento perchè non c’è nessuno. Zingaretti è andato a Orbetello ed erano in sette. Ora Orbetello lancia l’allarme perchè quando vado io adesso è prevista troppa gente. A Sapri il sindaco ha negato il permesso per il mio comizio ma io domani sera sarò a Sapri. Il 20 e 21 settembre si parte da 5 a 2 per gli altri, ma da tifoso di calcio so che la partita finisce al 90esimo. E al 90esimo ci sarà un risultato eccezionale. Perderanno nelle Marche, in Puglia ma i giornali dicono che in due regioni, Toscana e Campania, quelli del Pd sono attaccati con le unghie“. E’ quanto ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini a Salerno con il candidato governatore Stefano Caldoro. “La Lega e il centrodestra hanno vinto in Comuni impossibili, come Pisa, Siena – ha aggiunto Salvini – io ci metterò l’anima e a Reggio Calabria ci sarà un primo sindaco leghista che farà finalmente il Ponte. Questi 27 giorni sono come il calendario dell’avvento, a sinistra insultano e diffamano, lasciamo a loro la cattiveria e andiamo avanti a testa alta e col sorriso. A Benevento c’erano i contestatori con la bandiera rossa dove c’era scritto ‘Potere al popolo’, cosa c’entra De Luca con la frase ‘Potere al popolo’?”, ha concluso.