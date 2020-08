Elezioni Comunali: Salvini torna a Reggio Calabria per presentare il candidato sindaco del Centro/Destra Nino Minicuci [INFO e DETTAGLI]

21 Agosto 2020 14:48

Matteo Salvini torna in Calabria per dare slancio ai candidati del Carroccio in vista delle elezioni amministrativi. Lunedì 24 agosto appuntamento a Reggio per presentare il candidato sindaco del Centro/Destra Nino Minicuci

Il leader della Lega, Matteo Salvini, lunedì 24 agosto sarà in Calabria in un tour in vista delle elezioni comunali. L’ex inistro del governo Conte sarà a Crotone, Catanzaro e Reggio. In riva allo Stretto, presenterà il candidato sindaco della Lega, Nino Minicuci.

Di seguito gli appuntamenti nel dettaglio:

Prima tappa a Crotone dove alle ore 10:30 Matteo Salvini farà una passeggiata sul lungomare di Crotone mentre alle 11 sul Molo del Porto Vecchio, punto stampa e presentazione dei candidati per Manica sindaco. Alle 15.00 l’ex ministro degli Interni parteciperà al Convegno/Incontro FILB (Federazione Italiana Locali da Ballo) presso “Miraya” sul Lungomare di Catanzaro Lido. Ultimo appuntamento alle ore 18:30 presso il Lungomare di Reggio Calabria, alla Luna Ribelle, per la presentazione del candidato sindaco, Nino Minicuci e dei candidati a consigliere della Lega