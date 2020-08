Elezioni Comunali Reggio Calabria, Salvini con Santelli al fianco di Minicuci: “il Centro/Destra è compatto. Nino sarà l’uomo del Ponte sullo Stretto” [FOTO]

24 Agosto 2020 20:04

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Salvini con Santelli al fianco di Minicuci: “mandiamo a casa Falcomatà e la Sinistra, se si vuole cambiare bisogna votare Nino, è la persona giusta al posto giusto”

Dopo aver fatto visita al quartiere di Ciccarello a Reggio Calabria, Matteo Salvini ha presentato il candidato a sindaco Nino Minicuci (presenti anche Jole Santelli e Wanda Ferro): “è un uomo del fare, dopo anni di parole, finalmente c’è una persona preparata, competente e senza tessere di partito. Vogliamo una Reggio con l’acqua dei rubinetti e con strade pulite”. Il leader della Lega esalta Minicuci: “ha dato un contributo decisivo per la costruzione del Ponte di Genova e lo darà ancor di più per il Ponte sullo Stretto, per unire la Calabria e la Sicilia. Nino non è di Reggio? Di candidati nati qui che hanno ridotto così la città, ne abbiamo visti tanti. “Polemiche sul nome del candidato a sindaco? Mi interessa il risultato ed oggi il Centro/Destra è compatto sulla sua figura che unisce tutti e rappresenta l’intera coalizione. Ballottaggio? Io voglio che i cittadini abbiano un’alternativa e che possano votare“, sottolinea Salvini. “Falcomatà ed il PD lasciano un buco enorme nelle casse della città, ma ci sarà una squadra in gamba a lavorare”, conclude.

Salvini: “vogliamo una Reggio diversa, basta con i cumuli di rifiuti che arrivano sino a tre metri di altezza”

“Qui c’è una grande possibilità di cambiamento. Siamo ad agosto, in una splendida città di mare tra le più belle d’Italia e d’Europa e ci sono cumuli di rifiuti che arrivano fino a tre metri di altezza, come ho potuto vedere di persona al rione Ciccarello“. Lo ha detto Matteo Salvini a Reggio Calabria durante un’iniziativa di campagna elettorale al fianco di Nino Minicuci. “In mezzo alle case, in mezzo ai negozi e dove giocano i bambini – ha aggiunto Salvini – c’era della spazzatura non raccolta. Se queste è l’eredità del Pd e di Falcomatà, penso che votare per il cambiamento in questa città è doveroso”, conclude.

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Minicuci: “prenderò tanti voti a Sinistra”

Accompagnato da Matteo Salvini, il candidato a sindaco del Centro/Destra, Nino Minicuci ha detto: “sono pronto alla sfida, dobbiamo rendere la città normale, puntare al benessere dei cittadini attraverso competenza e trasparenza. Sono sicuro di prendere molti voti anche dalla sinistra. Le persone lo sanno, io mantengo la parola”, conclude.