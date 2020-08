5 Agosto 2020 23:00

Elezioni Comunali Reggio Calabria: Venerdì 7 agosto, sul lungomare, il Laboratorio politico Patto Civico darà avvio alla presentazione della propria lista elettorale con Maria Laura Tortorella candidata a sindaco

Venerdì 7 agosto alle ore 20, sul lungomare (zona Arena dello Stretto), il Laboratorio politico Patto Civico darà avvio alla presentazione della propria lista elettorale con Maria Laura Tortorella candidata a sindaco della città di Reggio Calabria. All’evento sarà presente anche il giovane cantautore, candidato consigliere, Dario Romeo, che eseguirà per la prima volta in pubblico l’inno del Patto Civico da lui stesso composto per la campagna elettorale.