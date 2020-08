Elezioni Comunali Reggio Calabria: proseguono gli incontri di Patto Civico con i cittadini di diverse zone della città

30 Agosto 2020 22:30

Elezioni Comunali Reggio Calabria: proseguono gli incontri di Patto Civico e del Candidato Sindaco Maria Laura Tortorella, con i cittadini di diverse zone della città

Proseguono gli incontri di Patto Civico e del Candidato Sindaco Maria Laura Tortorella, con i cittadini di diverse zone della città. “Sono occasioni finalizzate a conoscere le singole realtà locali ed ad ascoltare i bisogni dei cittadini, soprattutto dei quartieri più periferici, che spesso sono stati messi ai margini dell’attenzione, se non addirittura dimenticati, dall’amministrazione comunale“, c’è scritto in una nota. Il Patto Civico si propone di “ripartire dalle realtà più trascurate e problematiche per realizzare il riscatto di Reggio Calabria insieme e con il contributo fattivo e determinate di tutte le sue componenti e rendendo i cittadini protagonisti della gestione della cosa pubblica. Il 26 luglio e il 26 agosto si sono tenuti due incontri ad Arghillà, il 20 agosto ad Archi, il 21 agosto a Pellaro ed il 27 agosto al rione Sbarre. In particolare sia ad Arghillà che a Sbarre la presenza di Comitati di Quartiere, già positivamente attivi sul territorio, ha facilitato il confronto consentendo di raccogliere disagi e proposte. Tutti i suggerimenti emersi durante gli incontri sono diventati parte integrante del programma del Patto Civico che, nei prossimi giorni, proseguirà il proprio itinerario di incontro e confronto con altre realtà del territorio cittadino. Lunedì 31 agosto, alle ore 18,30, presso L’Accademia di Filippo Cogliandro, in L.go C. Colombo n. 6, a Reggio Calabria, si terrà un Incontro su impresa e commercio, al quale parteciperà, fra gli altri, l’imprenditore Nino De Masi che illustrerà la proposta “No tax area”.