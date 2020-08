Elezioni Comunali Reggio Calabria: presentata la lista “Patto X il Cambiamento-Liberal Democratici” [FOTO]

27 Agosto 2020 18:40

Elezioni Comunali Reggio Calabria: presentata la lista “Patto X il Cambiamento-Liberal Democratici” alla presenza del sindaco Falcomatà

Ieri 26 Agosto 2020, alle ore 18:00 si è svolta nella sede del comitato Centrale del Sindaco Giuseppe Falcomatà la presentazione della lista e dei candidati del” Patto X il Cambiamento-Liberal Democratici”, alla presenza del Sindaco. Nutrita, partecipata presentazione capitanata dall’agguerrito Presidente Antonio Sapone e dal Vice Avv. Antonio Panella e da tutti i candidati della lista e sostenitori del movimento. Antonio Sapone nel presentarne le candidature ed i profili ha scaldato i motori, rivendicando “di essere l’unica lista di area Liberal Democratica di Centro presente sulla lista elettorale, una lista politica, coerente, in un momento in cui i partiti diventano Taxi, vedesi l’U.D.C. sparito dalla scheda elettorale per le comunali dopo il successo delle scorse regionali. Sapone rivendica, altresì, un percorso lungo di dialogo e di militanza politica moderata, liberale, erede dei valori cattolici popolari, non un cartello elettorale nato il giorno prima delle elezioni, contenitori innaturali promiscui a suo dire, o liste Coca Cola. Rivendica la scelta obbligata e legittima di appoggiare Falcomatà, unica ricandidatura credibile, coerente, Reggina autorevole. Non si può appoggiare, la lega Nord di Salvini, che ci ha sempre offesi e insultati noi meridionali, che cerca di fare di Reggio Calabria un feudo da colonizzare e violentare, ricacciamoli a Pontida tuona Antonio Sapone, un centrodestra che ha scelto una candidatura medievale, asburgica, paleolitica, estranea alla città, ed aggiunge: Gli amici moderati di quelle liste sono fuori posto e finiranno col nuocere alla città. Una città che il Patto per il Cambiamento si immagina con Falcomatà città inclusiva e del futuro, fulcro di cultura, diritti, modernità, rinnovamento, sviluppo, moda, spettacolo. La città della lungimiranza con responsabilità, la città bella e moderna per le nuove generazioni. Falcomatà è un reggino che ascolta ed ama la sua terra, un Liberale, colto e predisposto che si è sempre speso per Reggio la città e la conosce per Sapone; che spinge la volata con entusiasmo di fronte tutti i candidati ed al vice Presidente avv. Antonio Panella lasciandogli la parola”. Antonio Panella ha messo in rilievo “l’importanza del Patto per il Cambiamento movimento liberal-democratico che ha come fulcro gli ideali della democrazia e partecipazione portati avanti dalla coalizione capitanata da Falcomatà, che allo stato è impossibile trovare negli altri partiti o movimenti di opposizione”. Antonio Panella evidenzia che “l’attuale compagnia elettorale è caratterizzata da un attacco continuo all’amministrazione Falcomatà, arrivando persino ad offendere gli stessi cittadini che sostenevano la coalizione di centro-sinistra, strumentalizzando i problemi che attanagliano la città di Reggio, primo fra tutti quello dei rifiuti, che per come dimostrato il Sindacò Giuseppe Falcomatà sta cercando di risolvere, con interventi mirati, a dare una soluzione definitiva”.

Antonio Panella, sottolinea poi “che Il Patto per il cambiamento con tutti i suoi candidati e sostenitori ama Reggio e vuole che Reggio cresca, dando delle risposte concrete alle problematiche della città, infatti la lista è composta non solo da professionisti , ma anche lavoratori, e cittadini che hanno a cuore Reggio”. Un pensiero infine Antonio Panella lo rivolge “alle periferie, le stese devono avere un ruolo di primo piano e valorizzate, per come ha fatto l’amministrazione Falcomatà, che in tutti questi anni, se ne è sempre occupata, infatti il Sindaco Giuseppe Falcomatà è sempre rimasto a stretto contatto con le periferie recandosi in prima persona e attuando interventi diretti e concreti per dare un nuovo volto alle stesse, nonostante le mille difficoltà incontrate tenuto conto dell’enorme debito ereditato dalla precedente amministrazione e dai vincoli di bilancio imposti, che sono stati risolti grazie al contributo a fondo perduto che il Comune di Reggio Calabria riceverà, grazie ai Fondi stanziati di recente dal Governo”. Antonio Panella conclude, infine, “mettendo in evidenza che il patto per il cambiamento vuole dare nel suo piccolo una continua alla polita attiva attuata dal Sindaco Falcomatà, in quanto “tutti vogliamo che i problemi vengano risolti non solo quello dei rifiuti ma anche quello del lavoro favorendo l’occupazione, ma ciò può avvenire solo con il contributo di tutti, quindi solo appoggiando la candidatura del Sindaco Giuseppe Falcomatà è possibile apportare quel cambiamento in chiave liberal-democratica per far crescere ancor di più la citta di Reggio Calabria”.