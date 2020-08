Elezioni Comunali Reggio Calabria: al Parco Ecolandia incontro pubblico con tutti i “candidati sindaci”

31 Agosto 2020 22:26

L’ISFPS (Istituto diocesano di Formazione Politico-Sociale) ha organizzato un incontro pubblico con tutti i “candidati sindaci” di Reggio Calabria per Mercoledì 2 settembre 2020, alle ore 19.00 presso il Parco Ecolandia di Arghillà. A tutti candidati saranno rivolte alcune domande e avranno un limitato, ed uguale, tempo per le risposte. Coordineranno l’incontro e il dibattito due componenti del Direttivo dell’ISFPS: il Prof. Francesco Manganaro e la Dott.ssa Magda Galati. Nel rispetto delle norme anti covid è previsto per i partecipanti il distanziamento e l’uso della mascherina.