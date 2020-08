Elezioni Comunali: Reggio in Movimento sostiene la candidatura di Giorgio Nordo al consiglio comunale

17 Agosto 2020 08:54

Elezioni Comunali, l’associazione civica Reggio in Movimento sostiene “con forza e convinzione la candidatura al Consiglio Comunale del proprio rappresentante Giorgio Nordo”

L’associazione civica Reggio in Movimento sostiene “con forza e convinzione la candidatura al Consiglio Comunale del proprio rappresentante Giorgio Nordo all’interno della lista Patto per il Cambiamento facente parte della coalizione a sostegno della rielezione del sindaco uscente Giuseppe Falcomatà nella prossima tornata elettorale del 20 e 21 settembre. Conosciamo da tempo le qualità professionali, scientifiche e umane del dott. Giorgio Nordo e siamo certi che la sua presenza all’interno del consiglio comunale potrà costituire un valore aggiunto per una nuova fase di crescita e sviluppo della città.