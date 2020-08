Elezioni Comunali Reggio Calabria: domani la presentazione della Lista del Movimento 5 Stelle

26 Agosto 2020 19:05

Elezioni Comunali Reggio Calabria: il Movimento Cinque Stelle si presenta in vista del rush finale per la corsa a Palazzo San Giorgio

Il Movimento Cinque Stelle si presenta in vista del rush finale per la corsa a Palazzo San Giorgio. Lo farà domani, giovedì 27 agosto, alle ore 16, attraverso una conferenza stampa all’“E’ Hotel”, alla presenza di Laura Castelli (vice ministro Economia e Finanze), Fabio Auddino (senatore) e Riccardo Tucci (deputato). Si parlerà del cosiddetto “Decreto Agosto”, ma, soprattutto, delle proposte del candidato sindaco Fabio Foti e degli aspiranti consiglieri racchiuse in 10 punti programmatici. Inoltre, la Castelli interverrà sull’attuale situazione di pre-dissesto del Comune, Auddino come rappresentante del territorio della provincia reggina.