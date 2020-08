Reggio Calabria, il caso Mezzogiorno in Movimento infiamma le elezioni: “difendiamo lo Stato di Diritto ma contro i poteri giustizialisti nessuno vuole esporsi, clima anti-democratico incompatibile con la costituzione”

21 Agosto 2020 17:50

Reggio Calabria, Mezzogiorno in Movimento: “attaccati perché coerenti. Lo scandalo non siamo noi. Sempre più urgente e necessario difendere lo Stato di Diritto”

“Perché abbiamo deciso di non presentare la lista. Avremmo voluto presentare una lista forte perché composta da candidati portatori della nostra visione politica e non ci siamo riusciti. Avremmo potuto presentare una lista di riempitivi e non abbiamo voluto. Ci siamo domandati il perché d’una evidente difficoltà ad esporsi in prima persona da parte di cittadini che pur avevano incoraggiato e stimolato una nostra presenza e ci siamo dati delle risposte. Tra queste, la rinuncia a candidarsi per la paura d’una evidente degenerazione di segno repressivo dello Stato nel Sud che, in alcuni casi, sconfina nell’arbitrio. Siamo stati aggrediti da attacchi mediatici anche a livello personale. Bene! Riconfermiamo tutto quanto abbiamo detto ed aggiungiamo che quando centinaia di imprenditori vengono interdetti senza alcun processo, quando decine di consigli comunali sono sciolti dietro sommarie relazioni di grigi funzionari, quando migliaia di persone vengono arrestate in maniera preventiva…. è normale avere paura. Ed è normale non volersi esporre”. E’ quanto scrivono in una nota Andrea Cuzzocrea, Ilario Ammendolia, Gianpaolo Catanzariti, Mimmo Gangemi, Pierpaolo Zavettieri.