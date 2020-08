Elezioni Comunali: il Sindacato Confimitalia e l’Associazione Reggio Bed hanno incontrato Angela Marcianò

29 Agosto 2020 16:00

Oggi, il Sindacato Confimitalia e l’Associazione Reggio Bed nella sede di Reggio Calabria dell’associazione si sono riuniti e , hanno dato luogo al secondo incontro con uno dei candidati a Sindaco della città Metropolitana ossia la Candidata Marcianò Angela La delegazione del comparto b&b della Calabria Confimitalia ,era composta dal Presidente Sabrina Sinicropi, Vice Presidente Giuseppe Scuncia,e il presidente dell’Associazione Reggio Bed Steve Parisi con altri delegati dell’associazione, gli stessi si sono confrontati con la candidata a Sindaco ponendo all’attenzione della stessa una serie di domande finalizzate al settore turistico per capire che visione ha la candidata e con quali intenzioni intende occuparsi dello sviluppo del settore turistico reggino . La candidata Marcianò Angela si è mostrata attenta e sensibile alle problematiche riguardanti il settore turistico ricettivo, ponendo l’attenzione sulla necessità di un intervento capillare per la normalizzazione delle problematiche prioritarie che affliggono la città (Acqua Trasporti Strade etc). Sottolineando che le persone che si devono occupare dei vari settori debbano essere persone competenti a cui affidare i lavori e che dovranno rispondere personalmente della buona riuscita dei lavori monitorando anche dopo la realizzazione degli stessi che tutto proceda come deve per salvaguardare la riuscita e il mantenimento di tutte le realizzazioni progettuali in questione. Il candidato sottolinea inoltre che per garantire la giusta efficienza operativa dell’assessorato al turismo affiderà a tavoli tecnici competenti la futura progettualità e realizzazione.