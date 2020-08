Elezioni Comunali Reggio Calabria, Marcianò risponde a Confindustria: “Saremmo lieti di incontrare i vertici istituzionali”

27 Agosto 2020 13:24

Elezioni Comunali, Marcianò: “Reggio ed il suo tessuto economico hanno bisogno di un percorso ragionato e condiviso con associazioni di categoria e sindacati”

“Rispondiamo pubblicamente alla richiesta di attenzione e confronto lanciata dall’Associazione degli Industriali reggini nei giorni scorsi. Siamo concordi sull’idea che la politica abbia bisogno di un salto di qualità in termini di contenuti e progettualità”, è quanto scrive in una nota Angela Marcianò. “Noi – sottolinea– non vogliamo presentarci con argomentazioni da campagna elettorale. Del resto, abbiamo presentato pubblicamente il nostro programma il 22 agosto, nello stesso giorno in cui sono scaduti i termini di presentazione delle liste. Reggio ed il suo tessuto economico hanno bisogno di un percorso ragionato e condiviso con associazioni di categoria e sindacati. E incontrare gli industriali per confrontarci sul futuro della nostra economia riteniamo sia la base da cui imbastire una pianificazione sul futuro del Nostro territorio. Alle questioni specifiche evocate da Confindustria, tra cui porto di Gioia Tauro, Zes, aree industriali e relativi livelli occupazionali, dovrà certamente essere dedicato il massimo impegno da parte del futuro Sindaco di Reggio Calabria. Sempre e rigorosamente nel rispetto della legalità. Saremmo lieti, dunque, di incontrare i vertici istituzionali”, conclude la nota.