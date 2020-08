Elezioni Comunali Reggio Calabria, una grintosa Angela Marcianò sfida Falcomatà e Minicuci: “salveremo la città con la forza delle nostre idee e della libertà. Siamo l’unica vera alternativa” [FOTO, SIMBOLI, LISTE]

22 Agosto 2020 20:05

Elezioni Comunali Reggio Calabria, una grintosa Angela Marcianò sfida Falcomatà e Minicuci. L’ex assessore ai lavori pubblici punta al voto disgiunto: “siamo l’unica alternativa credibile, votateci”

Presentazione ufficiale all’Hotel Eubea per Angela Marcianò in vista delle elezioni comunali del prossimo 20 e 21 settembre a Reggio Calabria. L’ex assessore ai lavori pubblici della prima Giunta Falcomatà, è un fiume in piena e sfida Falcomatà e Minicuci: “siamo l’unica alternativa credibile per rilanciare la città. Non abbiamo paura, ci candidiamo per vincere: ci proponiamo con umiltà diffidando dall’arroganza e dal sarcasmo di alcuni. Credo che, nel periodo in cui ho fatto l’assessore, di aver dimostrato di poter fare bene”. Spiega la vicenda Miramare e la sua presenza nella segreteria nazionale del Pd con Renzi segretario: “voglio chiarire innazitutto– sottolinea Marcianò- di no aver mai avuto la tessera del Pd. La mia presenza in quell’organismo l’ho ritenuta utile per rappresentare la mia terra e cercare di darle un contributo. Mentre sul caso Miramare io non ho fatto altro che lottare per la legalità, invito tutti i detrattori a leggere le carte e poi di parlare. Sicuramente la mia posizione è meno grave rispetto a quella dei miei ex colleghi”. Sui candidati e sul programma: “chi è con me è gente libera e autonoma -rimarca- che darà sicuramente un contributo alla città. Il nostro è un programma di 100 pagine in cui ci sono chiaramente dei punti fondamentali per il rilancio dell’intera città metropolitana“. “Mi preme ringraziare – aggiunge– Fiamma Tricolore e Vox che mi sono stati accanto condividendo il mio percorso, tutto lo staff che sta lavorando con determinazione ed i cittadini che mi invitano a lottare. Sono orgogliosa del manifesto firmato da 50 ragazzi di Reggio Calabria, ma residenti fuori città, che hanno scelto me per rappresentare un’idea nuova”. “La nostra forza è il potere della libertà e l’audacia dell’indipendenza. Puntiamo al voto disgiunto, chi vuole un cambio di passo deve votare per me”, conclude.

