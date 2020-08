22 Agosto 2020 23:29

Elezioni Comunali, a Reggio Calabria 10 liste per Minicuci: 294 candidati. Ecco simboli e tutti i candidati

Elezioni Comunali- Saranno 10 le liste a sostegno di Nino Minicuci in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria del prossimo 20 e 21 settembre. Un esercito di 294 candidati per il Centro/Destra dove c’è la sorpresa della candidatura nella lista “Cambiamo” di Saverio Anghelone, ex vicesindaco di Falcomatà. Di seguito nello specifico le varie liste con i nomi.

Ecco i candidati della lista di Forza Italia:

Maria Antonietta Caracciolo Pasquale Imbalzano Antonino Maiolino Giuseppe Eraclini Domenica Alessandra Aricò Antonella Barreca Angela Maria Consolata Biondo Antonino Caridi Ilenia Cartisano Mabel Cedro Marianna Cilione Valentina Maria Colella Giandomenico Cuzzocrea Daniela De Blasio Amanda Di Giorgio Maria Carmela Federico Tiziana Eleonora Filocamo Vincenzo Foti Giuditta Giordano Fabio Iannò Saverio Latella Felicia Lona Federico Andrea Milia Paolo Pavaglianiti Gloria Pentivolpe Francesco Pizzi Giovanni Putortì Radegonda Rositani Maria Teresa Saffioti Maria Rita Scollica Matteo Siclari Giuseppa Triolo

Ecco i candidati della Lega:

Emiliano Imbalzano Giovanna Barcella Filippo Bellantoni Giulia Bonfiglio Grazia Cacciola Rosa Cambareri Rocco Cilona Giuseppe D’Ascoli Giuseppe De Biasi Frabcesca Diano, Giovanni Gangemi Giuseppe Grazia Giordano Rita Gullì Domenico Licastro Giovanni Lizio Roberto Lorenti Mimmo Morabito Roberto Felice Nava Francesco Navella Clemente Peduto Vincenzo Pepitto Giuseppina Pizzimenti Frank Polimeno Francesco Quattrone Bruno Restuccia Roberta Rossi Mariangela Sapone Desireè Seminata AnnaSerra Maria Spinella Antonio Tedesco Angela Verduci

Ecco i candidati di Fratelli d’Italia:

Ripepi Massimo Antonino detto Tripepi Dattola Luigi detto Luigione Marino Demetrio Attinà Roberto Chirico Cristian Curatola Filomena Marialuisa detta Luisa D’Aguì Monica D’Amico Sebastiano detto Nuccio Fazio Anna Maria Gatto Paolo Labate Giuseppe Laganà Saverio Giuseppe Latella Elena Ines Ligato Monica Andrea Marcianò Pietro Vincenzo Martorano Sabrina Occhipinti Riccardo Oronzio Pasquale detto Paco detto Oronzo Parpiglia Kevin Polimeni Mariagrazia Postorino Antonia detta Antonella Pugliese Dorella Putortì Giuseppe Quattrone Orsola Alessandra Romeo Annunziata detta Anna Romeo Vincenzo Siclari Ernesto Sorbo Sabrina Stellitano Dario Francesco Trombetta Giuseppe Vazzana Maria Domenica detta Mariella Zumbo Maria Grazia detta Mery

Ecco i candidati della lista “Minicuci Sindaco”:

Barbera Luigi Careri Massimiliano Catalano Antonino Ciro Vincenzo Clemeno Vittorio Criaco Vincenzo De Vuono Giuseppe Eroi in Polimeni Francesca Falduto Sabrina Gattuso Giuseppe detto Pino Lazreq Nezha Lucisano Leone Marrari Vincenzo Martino Domenico Gian Carlo Mazzacuva Maurizio Armando Meduri Maria Papalia in Sapone Elisabetta detta Liz Parpiglia Alessia Romeo Walter Romeo Caterina detta Ketty Rulli Guido Sergi Bruno Giuseppe Spanti Anna Maria Tripodi Margherita Berlino Samuele Filocamo Eleonora

Ecco i candidati della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria”

Accardi Maria Ammendolia Franco Gino Andidaro Carolina Armandini Giovanni Azzarà Antonino Borrello Caterina Branca Francesca Calarco Donatella Teresa D’Agostino Giulia D’Ascola Paolo Dell’Osso Valerio Angelo Maria Donato Rosanna Maria Elshikh Eslam Mohamed Refeat Darwish Abdelsayed (detto l’egiziano) Errante Antonio (detto Antonello) Ficara Michele Franco Anna Maria Giustra Graziella Marino Pietro Martino Ermelinda Mileto Antonino Mollica Michela Ozimo Francesco (detto Pietro) Panuccio Elena Polito Emanuele Rognetta Michele Valentino Romeo Augusto Romeo Domenico (detto Do.ro) Scoglio Flaviana Floramaria Sio Francesca Surace Enrico Maria Tomaselli Angelo Vadalà Consolata

Ecco i candidati di “Reggio Attiva”:

Annunziato Adamo Eugenia Maria Alvaro Stefania Lucia Arcidiaco Luigia Borzumati Angelo Cama Santina Cassone Emanuela Catanzaro Roberto Colicchia Consolata Condello Francesco Giuseppe Cuzzocrea Giuseppe Falduto Maria Ferrara Attilio Fusco Tiziana Iaria Nicola Antonio Malaspina Ilaria Maviglia Paolo Minniti Maria Grazia Morabito Antonio Carmelo Palermiti Umberto Paviglianiti Giuseppe Pinto Rosa Quartuccio Giovanni Riggio Francesca Romeo Giuseppe Rumi Giuseppe Scevola Giovanna Scrivo Alessandro Sorgonà Emanuele Turano Giuseppe Vena Roberto Giuseppe Vizzari Ornella Attisano

Ecco la lista dei candidati di “AmaReggio”:

Arminio Giovanna Bardo Vincenza Benarbia Abdellatif Calafiore Daniela Carlini Giovanni D’Agostino Antonio Giuseppe De Marco Vilma Teresa Fontana Giuseppe Giovannelli Maria Cristiana Guarnaccia Giuseppe Iacopino Luigi Labate Nicoletta Maria Laganà Francesco Lanzoni Simona Santa Maria Latella Angela Malara Giuseppe Marcianò Giovanni Marciano Marcello Marra Teresa Monoriti Marika Morabito Daniele Praticò Massimo Quattrone Domenico Raimo marilena Sassi Luigi Scopelliti Daniela Siclari domenico Signorelli Roberto Singh Ranjit Surace Luciano Votano Giovanni

Ecco i candidati della lista “Cambiamo con Toti”:

Abrami Francesca Miriam Anghelone Saverio Califano Gianluca Callea Francesco Centofanti Maria Giuseppa Chirico Antonino Curia Annamaria De Stefano Demetrio detto Mimmo Fotia Demetrio Giglio Mario Mangiola Candelora Marino Maria Martorano Giuseppe Mercurio Alessia Morano Daniela Morena Domenica Palumbo Caterina Gessica Paviglianiti Angela Pellabruni Vincenzo Provenzano Graziana Quattrone Demetrio Romano Amalia Grazia Surace Pietro Paolo Tripodi Angela Carmela

Ecco i candidati della lista M.E.D.A.

Andidero Paola Anoldo Francesco Assumma Rosalba Azzarà Francesco Barcella Maria Borrelli Salvatore Calzone Maria Catalano Domenico Donato Emanuele Caterina Simona Franco Antonino Giustra Domenico Mastro Andrea Marilena Megale Federica Nicola Federica Pulitanò Antonino Labate Maria Consolata Quattrocchi Sergio Pittella Biagio Siclari Stefano Suraci Domenico Tiscari Marco

Ecco i candidati della lista “Nuova Italia Unita”: