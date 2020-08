Minicuci il “forestiero” scelto dalla Lega: “voglio che Reggio diventi come le città del Nord, una città normale, pulita e ordinata” [VIDEO]

30 Agosto 2020 16:32

Elezioni Comunali, conferenza stampa del Centrodestra per presentare la candidatura a Sindaco di Antonino Minicuci: “voglio che Reggio diventi come le città del Nord”

A margine della conferenza stampa del Centro/Destra per presentare la candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Nino Minicuci, il “forestiero” scelto della Lega ha detto: “siamo qui per dimostrare che la nostra coalizione è compatta, difatti ci sono tutti i massimi esponenti del centrodestra”. “Ho l’intenzione -prosegue- di cambiare il volto della città rendendola normale. Voglio che Reggio Calabria diventi come le città del Nord: pulite ed ordinate senza spazzatura nelle strade e con l’acqua che scorre dai rubinetti”. “Il debito? Qui c’era un disavanzo di 110 milioni nel 2012 -puntualizza- adesso il debito al 31 dicembre 2019 è di 399 milioni e nel 2020 sarà aumentato. Spero che arrivino le somme dal Governo per tentare di risanare il debito anche se sono pessimista. La mia ricetta? I fondi dell’Unione Europea ed il condono edilizio: ci sono 35 mila pratiche ferme da svariati anni dove nessuno ha dato risposte ai cittadini ed in questo modo potremo recuperare denaro per le casse comunali”, conclude.