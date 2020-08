Elezioni Comunali Reggio Calabria, la proposta di Klaus Davi: “stop delle tasse per un anno a chi denuncia estorsioni”

27 Agosto 2020 13:04

Elezioni Comunali Reggio Calabria, la proposta di Klaus Davi: “chi denuncerà una estorsione potrà attingere a corpose detrazioni e agevolazioni fiscali per almeno 12 mesi e fino a 24 mesi”

“Se è vero che la legalità deve essere conveniente come asserisce Nicola Gratteri non possiamo pretendere che la denuncia delle estorsioni non sia in qualche modo riconosciuta dallo Stato italiano ed è per questo che Klaus Davi – c’è scritto in una nota- sta lavorando assieme al noto fiscalista prof. Antonio Gigliotti direttore di ‘Fiscal Focus’ che sta strutturando l’idea dal punto di vista tecnico e ne è il coideatore, una proposta di legge già inoltrata al segretario della commissione antimafia on. Wanda ferro che va in quella direzione. Ora l’idea viene fatta propria anche dai candidati di Ethos – prosegue la nota- schierati con Klaus Davi vale a dire Giovannina Raineri e Francesco Pavone: “In sostanza chi denuncerà una estorsione potrà attingere a corpose detrazioni e agevolazioni fiscali per almeno 12 mesi e fino a 24 mesi”. Klaus Davi si sta muovendo a livello romano per sostenere la sua proposta e infatti l’idea verrà “presentata alla Camera dei deputati all’inizio di ottobre dopo gli opportuni e necessari vagli istituzionali per una norma cosi delicata. Come sempre per me la Calabria deve essere una priorità a Roma e sono contento che la proposta sia già al vaglio di un politico molto serio come Wanda Ferro. Ne beneficieranno centinaia di commercianti di Reggio che sono taglieggiati dai criminali e cosi avranno anche un riconoscimento dello Stato per aver denunciato il pizzo.”