Elezioni Comunali, Klaus Davi: “il sindaco di Reggio Calabria dovrebbe incontrare i vertici delle catene della grande distribuzione e promuovere i prodotti della sua città” [FOTO]

20 Agosto 2020 16:30

Elezioni Comunali, Klaus Davi: “il sindaco di Reggio Calabria, oltre a fare dirette su temi improbabili e inscenare cazziatoni a una popolazione vessata e incolpevole, dovrebbe incontrare i vertici delle catene della grande distribuzione e promuovere i prodotti della sua città”

“La Calabria è una regione povera economicamente ma ricchissima di prodotti di eccellenza che possono competere a livello mondiale e devono essere difesi nelle sedi istituzionali e commerciali delegate“. Lo ha dichiarato Klaus Davi, candidato sindaco di Reggio Calabria. “Per capirci, il sindaco di una città come Reggio, oltre a fare dirette su temi improbabili e inscenare cazziatoni a una popolazione vessata e incolpevole, dovrebbe incontrare i vertici delle catene della grande distribuzione e promuovere i prodotti della sua città. Tra le priorità della nostra lista c’è il sostegno alle PMI reggine e se sarò eletto sindaco incontrerò i vertici di questo settore per valorizzare i nostri prodotti affinché siano distribuiti capillarmente in tutta Italia”, conclude.