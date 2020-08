28 Agosto 2020 17:31

Elezioni Comunali, Klaus Davi: “la mia forte visibilità su google verrà usata per promuovere Reggio Calabria nel mondo”. Secondo il motore di ricerca più famoso al mondo, strabattuti Falcomatà e perfino i Bronzi di Riace

“Sono felice dei dati certificati dagli algoritmi della più grande compagnia di internet al Mondo, che indicano di gran lunga il mio nome come il più ricercato sulla rete fra i nove candidati sindaci di Reggio. Questo significa che c’è un enorme interesse per la nostra proposta politica, mia e della mia lista ‘Klaus Davi per Reggio’, e che su questa incredibile piattaforma di visibilità digitale potremmo trainare le eccellenze di Reggio Calabria in tutto il Mondo una volta alla guida della città, forti dei nostri numeri e della nostra credibilità sul web”. Lo ha dichiarato Klaus Davi, commentando i dati del motore di ricerca Google secondo cui al suo nome corrispondono circa 2.500.000 di risultati. “Ho quadruplicato in poco tempo l’attuale sindaco e battuto perfino i Bronzi di Riace,fermi a 301.000. La nostra forza nel marketing la metteremo a disposizione di imprese, artigiani, commercianti e isitituzini culturali reggine, scarsamente visibili ma che producono prodotti di primissimo ordine. Con tutto il rispetto per gli altri candidati, non c’è gara. Ma la nostra netta vittoria certificata dai numeri sarà messa a disposizione dei cittadini”, conclude.