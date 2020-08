30 Agosto 2020 16:48

Elezioni Comunali Reggio Calabria: domani la presentazione della lista di Fratelli d’Italia. Saranno presenti il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia on. Francesco Lollobrigida insieme alla coordinatrice regionale del partito Wanda Ferro e al coordinatore provinciale Denis Nesci

Il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia on. Francesco Lollobrigida sarà a Reggio Calabria domani, lunedì 31 agosto, alle ore 15 presso il lido “Piro Piro”, per partecipare insieme alla coordinatrice regionale del partito Wanda Ferro e al coordinatore provinciale Denis Nesci ad una conferenza per la presentazione della lista in corsa alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre prossimi, alla presenza del candidato a sindaco Antonino Minicuci. Alle ore 17 Lollobrigida, Ferro e Nesci saranno a Taurianova per la presentazione della lista di Fratelli d’Italia insieme al candidato a sindaco Daniele Prestileo, presso la sede politica della coalizione in via XXIV Maggio n.19.