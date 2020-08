Elezioni Comunali Reggio Calabria, presentata la lista di Fratelli d’Italia. Lollobrigida: “Minicuci cambierà la città” [FOTO e INTERVISTE]

31 Agosto 2020 18:21

Elezioni Comunali Reggio Calabria, presentata la lista di Fratelli d’Italia. Lollobrigida: “sin da subito favorevoli a Minicuci”

Il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia on. Francesco Lollobrigida ha partecipato, a Reggio Calabria, presso il lido “Piro Piro”, insieme alla coordinatrice regionale del partito Wanda Ferro e al coordinatore provinciale Denis Nesci, ad una conferenza per la presentazione della lista in corsa alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre prossimi, alla presenza del candidato a sindaco Antonino Minicuci.

Lollobrigida a Reggio Calabria: “Minicuci è la persona gusta per risollevare la città”

“Sin da subito abbiamo appoggiato la candidatura di Nino Minicuci, persona seria ed esperta che ha fatto cose positive sia nella sua città che in altre parti d’Italia”. E’ chiaro il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia on. Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione della lista di Fratelli d’Italia per le elezioni comunali. “Falcomatà e la Sinistra hanno umiliato la città Minicuci è la persona giusta per risollevare le sorti di Reggio Calabria”, conclude.

Lollobrigida a Reggio Calabria: “se si tornasse al voto il popolo italiano sceglierebbe il centrodestra”

“In campagna elettorale, gli attuali alleati di governo, si erano detti di tutto, e ancora oggi nelle elezioni comunali e regionali, si dicono di tutto, governando insieme non sulla base di valori, unità e programmi, ma per impedire il ritorno alle urne perchè se se si tornasse al voto il popolo italiano sceglierebbe il centrodestra”. Lo ha detto, a Reggio Calabria, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Ecco perchè – ha aggiunto Lollobrigida – noi chiediamo fortemente che si torni al voto e che ci sia un Governo legittimato dal consenso, per questo più forte, per questo in grado di rappresentare gli italiani, sia sul piano interno sia sul piano internazionale. Non c’e’ nessuna novità. La novità è che gli italiani diano il 20 e 21 un grande segnale; votino anche per cacciare Conte, per cacciare questa formula di Governo”. “Ogni volta che si vota, noi – ha aggiunto il capogruppo di FdI alla Camera – accreditiamo un valore alle scelte degli italiani. Il centrodestra si presenta in maniera coesa dall’ultimo dei comuni alla prima delle regioni. Il presidente del Consiglio Conte è il presidente Mattarella si devono rendere conto che in Italia c’e’ attualmente un Governo che non gode del consenso del proprio popolo”.

Lollobrigida a Reggio Calabria: “noi alternativi alla Sinistra ed al Movimento 5 Stelle”

“Noi siamo alternativi, e questo è certo, alla sinistra, al Movimento 5 Stelle, a forze politiche che competono con noi. Con gli altri siamo alleati”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, a Reggio Calabria per una iniziativa elettorale del suo partito a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Antonino Minicuci rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli chiedevano se FdI e’ in competizione con la Lega di Salvini. “Ragioniamo, ovviamente – ha aggiunto Lollobrigida – per dare il massimo, in ogni competizione elettorale. Speriamo, quindi di essere il primo partito. Ogni volta che abbiamo gareggiato, abbiamo puntato a questo risultato, ma fa parte del gioco. Cosi’ fanno sempre i nostri alleati con i quali lavoriamo comunque in grande sintonia. Il centrodestra e’ unito, e coeso. In Puglia, ad esempio, la coalizione legata a Conte si presenta con quattro candidature alle elezioni regionali, noi con una sola. Abbiamo fatto sintesi, abbiamo capacita’ di avere progetti, valori condivisi che diventano, poi, azione di governo comune. La forza del centrodestra e’ essere uniti, presentare un prodotto che e’ quello prima delle elezioni e dopo le elezioni”.

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Minicuci: “vinceremo al primo turno”

Il candidato a sindaco del Centro/Destra a Reggio Calabria, Nino Minicuci, a margine della presentazione della lista di Fratelli d’Italia, ha detto: “ringrazio il partito di Giorgia Meloni che, sin da subito, ha appoggiato al mia candidatura. Sono sicuro che, con questa squadra, vinceremo al primo turno”, conclude.