Elezioni Comunali, domani a Reggio Calabria arriva Gasparri per sostenere Minicuci

31 Agosto 2020 21:01

Elezioni Comunali Reggio Calabria: domani conferenza stampa di Forza Italia con Minicuci, Cannizzaro, Gasparri. Presenti anche il capogruppo degli azzurri in consiglio Regionale Giovanni Arruzzolo, i consiglieri regionali Domenico Giannetta e Raffaele Sainato

Domani, Martedì 1 Settembre, alle ore 17:30 presso la sede del coordinamento provinciale di Forza Italia, i vertici locali del partito incontreranno la stampa insieme al candidato Sindaco Antonino Minicuci. All’incontro parteciperà il Coordinatore Provinciale On. Francesco Cannizzaro, il capogruppo di Forza Italia in consiglio Regionale Giovanni Arruzzolo, i consiglieri regionali Domenico Giannetta, Raffaele Sainato e il Senatore On. Maurizio Gasparri. Nel rispetto dei protocolli anti-Coronavirus, è obbligatorio l’uso della mascherina.