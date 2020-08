Elezioni Comunali Reggio Calabria: Vincenzo d’Africa lascia il Movimento 5 Stelle e si candida con Angela Marcianò

23 Agosto 2020 10:10

Elezioni Comunali Reggio Calabria: Vincenzo d’Africa lascia il Movimento 5 Stelle dopo 10 anni di attivismo politico e si candida con Angela Marcianò

Vincenzo d’Africa lascia il Movimento 5 Stelle dopo 10 anni di attivismo politico e si candida con Angela Marcianò “lascio il Movimento 5 Stelle e mi candido con la lista civica “Identità Reggina” alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre di Reggio Calabria sono felice della mia scelta e senza più nessun dubbio, con emozione ed orgoglio sarò al fianco di Angela Marcianò, “e sarà una marcia pacifica ma proficua per rendere Reggio finalmente una Città vivibile”. Da candidato mi trovo a rappresentare, in piccola parte, “la politica”, una politica bella, a cui dedicare tempo, passione e nuove energie, ci metterò impegno, sacrificio e tutta l’onestà di cui sono capace. Credo fermamente in una politica che va incontro alle persone, a viso aperto, decisa, trasparente e attenta, tanto nelle scelte e nell’informazione, quanto nell’ascolto dei cittadini”.

Biografia

Vincenzo d’ Africa 41 anni, Architetto Paesaggista, Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio e un Master in Progettazione del Paesaggio e aree verdi al Politecnico di Torino. Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Reggio Calabria. Iscritto dal 2007 all’ordine degli Architetti di Reggio Calabria. Promotore e attivista di numerosi Comitati Civici, tra cui: il “Comitato Salviamo Piazza De Nava ed il Museo Archeologico di Reggio Calabria”, grazie al quale si è riusciti insieme all’aiuto di molte associazioni e cittadini ad evitare un inutile ampliamento del Museo sulla Piazza una enorme cementificazione in pieno Centro Storico e la distruzione di Piazza De Nava in una zona archeologica e ad elevato rischio idrogeologico con un costo per i cittadini di 10 milioni di euro; Comitato Civico “Cittadini per gli Alberi e il Paesaggio di Reggio Calabria” da sempre impegnato nella tutela dell’ambiente e degli alberi monumentali presenti in città, battaglie contro la capitozzatura “potatura che danneggia gli alberi in maniera irreversibile” e che ha causato negli ultimi tempi pericolosi crolli di rami sulle auto in sosta e in transito mettendo a rischio l’incolumità dei passanti, la tutela e la valorizzazione del verde pubblico ; Comitato Civico Salviamo la Villa Comunale Umberto I di Reggio Calabria per molti anni in totale stato di abbandono. Volontario di Protezione Civile dal 1999, Presidente del WWF per la Provincia di Reggio Calabria dal 2015 al 2018, Guardia OIPA Organizzazione Internazionale Protezione Animali, Referente per l’Associazione Plasticfree, da sempre impegnato nella tutela dell’ambiente e animalista convinto. Ecco i miei valori: “prima di tutto la famiglia, intesa come luogo principale dove crescere e scolpire la propria identità. La sincerità, la fiducia e il rispetto aspetti per me irrinunciabili, sia nelle relazioni personali, che nei rapporti lavorativi. Concludo con una frase tratta dalla biografia di Blak Elk da “Alce Neroparla” “Qualunque cosa fate a questa terra, la fate ai figli ed alle figlie di questa terra, continuate a contaminare i giacigli dei vostri focolari ed una notte soffocherete nei vostri stessi rifiuti”.