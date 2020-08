Elezioni Comunali: il Comitato Civico “Cittadini per gli Alberi e i Giardini di Reggio Calabria” sostiene la candidatura di Vincenzo d’Africa

29 Agosto 2020 17:32

Il Comitato Civico “Cittadini per gli Alberi e i Giardini di Reggio Calabria” sostiene la candidatura dell’Architetto Paesaggista Vincenzo d’Africa alle elezioni del Consiglio Comunale

Il Comitato Civico “Cittadini per gli Alberi e i Giardini di Reggio Calabria” sostiene “la candidatura dell’Architetto Paesaggista Vincenzo d’Africa alle elezioni del Consiglio Comunale di Reggio Calabria del 20 e 21 settembre prossimo ed il Candidato sindaco l’Avvocato. Angela Marciano ed invita la cittadinanza a supportare i candidati. Bisogna costruire, tutti insieme un nuovo modello di città che passa necessariamente attraverso il ripensamento del ruolo che gli Alberi e i Giardini assumono in un rinnovato concetto di qualità della vita. Il Comitato Civico “Cittadini per gli Alberi e i Giardini di Reggio Calabria” nasce dalla necessità di tutelare il magnifico patrimonio botanico della Città, per troppo tempo abbandonato a se stesso deturpato da potature errate, danni alle cortecce e ai rami che agiscono negativamente sul corretto sviluppo degli alberi, silenziosi e indispensabili compagni della nostra vita nei giardini, e nella città, vengono considerati soggetti inanimati sui quali chiunque ha la facoltà d’intervenire. In tal modo schiere di potatori improvvisati tagliano scriteriatamente, navigati tecnici comunali progettano scavi per condutture a ridosso degli apparati radicali, “tuttologi” trattano e concimano a prescindere dalle reali esigenze della pianta, sedicenti progettisti collocano cedri, querce, tigli e platani a quattro metri da casa condannandoli, una volta raggiunte le dimensioni finali, a disastrose potature.