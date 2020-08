Elezioni Comunali Reggio Calabria, Mary Caracciolo ricandidata nelle liste di Forza Italia: “facciamo rinascere la città”

21 Agosto 2020 18:28

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Mary Caracciolo ricandidata nelle liste di Forza Italia. Il consigliere uscente firma l’accettazione di candidatura con al fianco Francesco Cannizzaro

“Ho firmato la mia candidatura per il rinnovo del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Ancora una volta metto il mio impegno Politico al servizio della Città e dei miei cari concittadini sempre dalla stessa parte: da capogruppo uscente di Forza Italia, con gli azzurri, nel centrodestra unito”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, Mary Caracciolo. “In politica –prosegue– come nella vita, bisogna non perdere mai di vista l’obiettivo. Il mio è il Bene della Città di Reggio, che deve essere liberata da questa amministrazione Falcomatà che in sei anni ha procurato solo ingenti danni alla Città Credo che Reggio possa rinascere, ma che per far ciò sia necessario l’impegno di ciascuno di noi! Quando ho scelto di rimanere nella mia amata Città, l’ho fatto consapevole delle sue difficoltà, ma anche del suo potenziale. Sta a noi scegliere se sviluppare quel potenziale o decidere di rimanere ancorati ad una idea di Città immobile. Io ho già scelto: per i miei figli, per la mia famiglia, per la mia Città”, conclude.