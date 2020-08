Elezioni Comunali, #AmaReggio si presenta alla città: domani appuntamento a piazza Castello

27 Agosto 2020 13:54

Elezioni Comunali, #AmaReggio si presenta alla città: venerdì 28 ore 18.30 appuntamento in piazza Castello alla presenza del candidato a sindaco del centrodestra, Antonino Minicuci

Venerdì sera, giorno 28 agosto, dalle ore 18.30 il movimento civico “#AmaReggio” si presenterà alla città dal palco allestito in piazza Castello. “Per l’importante occasione sarà presente anche Antonino Minicuci, candidato a sindaco della coalizione di centrodestra e uomo del fare! La storia di #AmaReggio – c’è scritto in una nota– inizia quasi cinque anni fa quando un gruppo di amici si riuniscono nell’associazione “Stanza101”. Da qui la comunità umana è cresciuta sviluppando un continuo lavoro sul territorio fatto di denunce e di proposte per la città, fino ad arrivare a questo appuntamento elettorale quale genuina espressione di questi anni intensi. Il progetto di #AmaReggio si riconosce in quattro punti programmatici fatti propri anche da Minicuci, sindaco del fare: creare “sei municipalità” con deleghe amministrative per ridare dignità e rappresentatività alle periferie; rendere Reggio “verde e gentile” ripensando il sistema della differenziata e finalmente spostando i depuratori dal mare alla collina; riprendere e completare le opere pubbliche in archivio in quanto strategiche per lo sviluppo della città; pensare ad una proposta turistica partendo dal potenziamento delle infrastrutture, su tutte il porto e l’aeroporto. Pochi ma intensi impegni che saranno rappresentati dai trentadue uomini e donne che hanno deciso di impegnarsi e mettersi a servizio della città candidandosi nella lista #AmaReggio. Persone libere che la cittadinanza potrà incontrare e conoscere venerdì 28 a piazza Castello insieme a tutto il gruppo che sostiene questa esperienza animata unicamente dal proprio amore verso Reggio“, conclude la nota.