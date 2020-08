Elezioni Comunali, presentata la lista “Reggio Coraggiosa-Articolo Uno” [NOMI]

22 Agosto 2020 11:50

Elezioni Comunali, Alex Tripodi: “lista Reggio Coraggiosa-Articolo Uno per rappresentare sinistra ecologista e femminista”

“Concorreremo con coraggio e passione per Reggio, per rappresentare i più deboli e le famiglie in difficoltà, per ricostruire una nuova fiducia con i reggini e proseguire l’opera di normalizzazione di questa città”, ha dichiararlo è il segretario metropolitano Alex Tripodi nelle ore successive alla presentazione della lista Reggio Coraggiosa – Articolo Uno. “Abbiamo presentato 19 donne e 13 uomini, per dare una rappresentazione concreta che per noi la questione delle donne è prioritaria all’interno della discussione democratica e delle pari opportunità, per questo la nostra capolista è Antonia Lanucara, storica dirigente del Partito Comunista Italiano e protagonista di tante battaglie sul territorio. Il nostro è un progetto che proietta Reggio nel prossimo decennio, saranno centrali per noi il tema della riconversione ecologica e del suolo a consumo zero, la questione occupazione per giovani e donne, l’aiuto alle famiglie in difficoltà, il tema dell’aereoporto e delle infrastrutture e la questione della rappresentazione politica e democratica”, così conclude Alex Tripodi.

Ecco i nomi dei candidati:

1. Lanucara Antonia

2. Delfino Demetrio

3. Quartuccio Filippo

4. Alaimo Nadia

5. Alati Giuseppina

7. Araniti Antonino

8. Arecchi Antonino Salvatore

9. Aricò Bruna, laureata economia;

10. Bertullo Laura

11. Bisceglie Giuseppe

12. Campolo Giovanni

13. Castiglia Sara

14. Chirico Angela

15. Crea Paola

16. Fascì Pasquale

17. Guarnaccia Maria

18. Gullì Antonino

19. La Fatta Vincenzo

20. Nocera Giuseppe

21. Pellicanò Valeria

22. Pennestrì Maria Chiara

23. Provenzano Valeria

24. Raglianti Gina

25. Spinelli Immacolata detta Mimma

26. Suraci Francesco detto Franco

27. Tomaselli Bruno

28. Tomasello Francesca

29. Triolo Giuseppe

30. Nostalgi Davide

32. Marrapodi Grazia