Elezioni Comunali Reggio Calabria, De Magistris al fianco di Saverio Pazzano: “è una persona fuori dal sistema criminale e rappresenta un’alternativa credibile per la città” [FOTO]

22 Agosto 2020 21:10

Elezioni Comunali, De Magistris al fianco di Saverio Pazzano: “è una persona fuori dal sistema criminale. Fondamentale creare l’asse tra Reggio Calabria e Napoli, sarebbe un bel faro per il Mediterraneo”

Parte con Luigi De Magistris, la campagna elettorale de “La Strada”, che candida a sindaco di Reggio Calabria, Saverio Pazzano. In una piazza Duomo gremita, rispettando le norme anti-Covid, il sindaco di Napoli ha esaltato la figura di Pazzano e del gruppo che lo sostiene: “è gente seria e rappresentano un’alternativa credibile per il governo della città. Saverio è una persona che ama Reggio, è competente e può farla cambiare. L’asse Napoli-Reggio Calabria può rappresentare un bel faro per il Mediterraneo fatto di giustizia sociale, diritti e fratellanza”. Poi un invito a sostenere Pazzano: “votatelo, Saverio è fuori dal sistema criminale e l’Italia ha bisogno di persone libere e oneste come lui”, conclude.