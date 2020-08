Reggio Calabria, Centrodestra in frantumi dopo la scelta di Minicuci. ReAttiva: “così la Lega riconsegna la città a Falcomatà, così noi non ci candidiamo”

5 Agosto 2020 18:10

Elezioni Comunali, Reggio Attiva: “la Lega ha scelto il dott. Minicuci, troppo distante ed avulso dalla nostra realtà, non è e non può essere l’uomo giusto a rappresentare l’esigenza di cambiamento che tanto vorremmo”

“Reggio Attiva è nata nei mesi scorsi, sposando un progetto politico alternativo alla sinistra che guida la città da sei lunghi anni e che la ha fatta precipitare nell’abisso di un disastro sociale e amministrativo che non ha precedenti nella storia. L’idea di un gruppo di amici, impegnati nel perseguire gli interessi della città, era quella di partecipare con entusiasmo a ricostruire Reggio dalle sue fondamenta, con l’orgoglio e la passione di sempre“. Lo afferma, in una nota, il coordinatore del movimento “Reggio Attiva” Peppe Sergi.

“Oggi -prosegue la nota- è arrivata la batosta a un progetto che non può proseguire: la Lega ha scelto il dott. Minicuci, troppo distante ed avulso dalla nostra realtà, non è e non può essere l’uomo giusto a rappresentare l’esigenza di cambiamento che tanto vorremmo. E’ una scelta che rischia di riconsegnare la città a Falcomatà, e non possiamo certo rimanere passivi e accettare le imposizioni fatte dall’alto da parte della lega e di Salvini. Speriamo in un ripensamento ma se davvero il candidato del centro destra, nostra casa naturale, sarà il dott. Minicuci, nostro malgrado, in questa tornata elettorale saremo costretti a cercare un’alternativa più idonea, secondo noi a governare la città. Non vogliamo essere complici di un così miope regalo alla sinistra”, conclude la nota.