Elezioni Comunali Reggio Calabria: la lista di Forza Italia con Minicuci sindaco [NOMI]

22 Agosto 2020 16:26

E’ stata presentata la lista di Forza Italia in appoggio a Nino Minicuci candidato a sindaco di Reggio Calabria del Centro/Destra. Super lavoro negli ultimi giorni del coordinatore provinciale degli azzurri, il deputato Francesco Cannizzaro, per allestire una lista la più competitiva possibile.

“Ho avver tito il dovere – mai come in questo critico momento politico – di ritornare al servizio della gente”.

Cosi, con un passato di lungo corso, storico presidente della circoscrizione di sbarre, ex consigliere provinciale e comunale, ha motivato la decisione di ritornare protagonista della politica attiva candidandosi alle prossime elezioni amministrative all’interno della coalizione di centro destra. Solo qualche mese fa, la figlia Stefania – subentrata in consiglio aderendo al partito di Forza Italia. “La situazione in cui versa la città, l’amore per la mia terra e per la gente che mi ha sempre sostenuto sin da quando divenni presidente della circoscrizione per la prima volta, mi hanno spinto a scendere in campo tra le file del partito di Forza Italia per apportare il mio costante contributo, al fine di ripristinare e restituire a tutti i reggini l’ordinarietà, essenziale ed inviolabile, consentendogli di riappropriarsi di una qualità di vita a cui per troppo tempo, con sacrificio impagabile, hanno dovuto rinunciare. L’obiettivo del centrodestra unito a Reggio Calabria sara’ quello di ricostruire un percorso per garantire un nuovo sviluppo della città. Lavorando insieme, coesi e determinati tra la gente, scriveremo una nuova pagina per la nostra straordinaria terra grazie e soprattutto al costante supporto del coordinatore on.le Francesco Cannizzaro che ha già dimostrato di essere uomo del fare”, conclude.