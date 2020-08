Elezioni Comunali: tour di Salvini in Calabria. In serata a Reggio per presentare il candidato sindaco del Centro/Destra Nino Minicuci

24 Agosto 2020 09:01

Matteo Salvini torna in Calabria per dare slancio ai candidati del Carroccio in vista delle elezioni amministrativi. In serata sarà a Reggio al fianco di Minicuci

Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà oggi in Calabria in vista delle elezioni comunali. L’ex ministro del governo Conte sarà a Crotone, Catanzaro e Reggio. In riva allo Stretto, presenterà il candidato sindaco della Lega, Nino Minicuci.