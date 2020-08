Elezioni Comunali, Giannetta: “con Forza Italia nuova pagina per Bianco”

28 Agosto 2020 11:44

Elezioni Comunali, Giannetta: “valorizziamo le persone che si sono spese per il territorio e per il bene di Bianco e che lo hanno dimostrato con risultati tangibili”

“Con Forza Italia nuova pagina per Bianco”. Lo dichiara il Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta. “Valorizziamo le persone che si sono spese per il territorio e per il bene di Bianco –prosegue– e che lo hanno dimostrato con risultati tangibili. Per il progetto politico di Pino Serra, futuro sindaco di Bianco, abbiamo raccolto le proposte di chi intende impegnarsi e dare il proprio contribuito al rinnovamento dell’amministrazione comunale, nel segno dei valori democratici e moderati che contraddistinguono la nostra storia in Forza Italia. Guardiamo con ottimismo a persone di esperienza, come Beatrice Zappia o Franco Macrì che, in particolare, ha lavorato con importanti risultati nel settore dei Lavori Pubblici, e guardiamo con altrettanto entusiasmo chi si accinge per la prima volta ad impegnarsi in politica. Una squadra forte e competitiva che, siamo certi, darà un contributo decisivo al nuovo corso politico di Bianco”, conclude.