Reggio Calabria, il Comitato “Uniti si Vince” contro le istituzioni dell’Area Grecanica: “area abbandonata a se stessa”

21 Agosto 2020 16:16

“Siamo stati in silenzio ad osservare il comportamento di coloro che dovrebbero porre rimedio ai molteplici problemi e disservizi del nostro territorio. Purtroppo dobbiamo constatare che per l’ennesima volta il cittadino è stato preso in giro, abbiamo assistito ad una serie di deprecabili spettacoli su poltrone ed interessi tutt’altro che pubblici“, è quanto afferma in una nota il Comitato “Uniti si Vince”. “Strade, servizi, acqua, verde pubblico, lavoro, condizioni dei nostri cimiteri, e raccolta differenziata, per citare solo alcune delle problematiche per le quali non è stato fatto assolutamente nulla! Melito e alcuni paesi dell’Area Grecanica abbandonata a se stessa. Il sodalizio mette infatti situazioni che gravano pesantemente sui cittadini e sul nostro paese, in modo particolare l’aspetto rifiuti ha raggiunto un livello di degrado che mai ci saremmo aspettati. prosecuzione e incremento pulizia delle strade sia manualmente, sia con mezzi meccanici; tempestiva raccolta rifiuti con immediata eliminazione delle discariche che si formano giornalmente; linea sistemazione del verde dei cimiteri e miglioramento della pulizia delle stradine di collegamento”, sottolinea il Comitato.

Per il comitato “Uniti si Vince” “è doveroso quindi fare il punto della situazione vista con gli occhi dei fruitori ultimi del servizio, ossia i cittadini. Stando a quanto pubblicato sui social, malcostume dell’abbandono indiscriminato della spazzatura,( certo, a casa nn si può tenere), Ci chiediamo allora: perché non si sta più provvedendo alla rimozione dei rifiuti abbandonati Quali sono le modalità ed esiste l’effettivo svolgimento dello spazzamento stradale, meccanizzato e manuale? Che fine hanno fatto i servizi da espletare in miglioria atti ad incrementare la raccolta differenziata? il servizio di lavaggio del suolo pubblico e dei marciapiedi? La manutenzione ordinaria del verde pubblico? La pulizia delle spiagge e la manutenzione delle pedane per disabili? perché non viene fatto il diserbamento dei viali dei cimiteri comunali e pulizia delle aree di pertinenza? Perché le strade sono sporche e punteggiate di erbe spontanee? Perché le feritoie sono coperte da ogni tipo di rifiuto non consentendo il giusto deflusso delle acque meteoriche? Perché non vi è un operatore di zona? Questi e tanti altri bei propositi che al momento ci sembrano ampiamente disattesi. La gente è stanca e nauseata da questo vergognoso atteggiamento. Se alla luce di tutto ciò, quindi, aggiungiamo la totale immobilità per la sistemazione delle strade, dei marciapiedi e dell’illuminazione, lavori pubblici iniziati e mai finiti, e i.problemi relativi all’acqua, la non manutenzione dei fossi , rimane veramente ben poco da dire, se nn ché la totale assenza delle istituzioni,ma soprattutto il non dialogo con i cittadini,che sono stremati e “incazzati”,e vogliono risposte urgenti.Nessuno si fa sentire,nessun politico che scriva qualcosa,per, tranquillizzare e far sapere come stanno realmente i fatti. Niente,niente, istituzioni totalmente assenti e inoperosi per i vari problemi riscontrati”.

Il Comitato “Uniti si Vince “chiede “ai candidati a sindaco, ai sindaci ( dell’area Grecanica)un programma articolato su questi punti fondamentali, (oltre all’ospedale), e si fa portavoce del cittadino, che chiede trasparenza e chiarimenti sui problemi del territorio e della salute pubblica, ed è a disposizione per colloqui con tutti i candidati e i sindaci”.