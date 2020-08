7 Agosto 2020 15:56

Stretto di Messina. Forti rallentamenti per imbarcarsi a Villa San Giovanni, code per chilometri in autostrada

In vista di questo weekend estivo, nonostante il maltempo, moltissimi tra turisti e residenti provenientI da tutta l’Italia hanno preso le loro auto per recarsi in Sicilia. Questo ha generato forti rallentamenti per accedere ai traghetti di villa San Giovanni, con code che si estendono per chilometri lungo l’autostrada. Il tempo di attesa attualmente stimato è di circa 180 minuti.

