Cittanova: serata conclusiva della rassegna “Il Teatro riparte dalla piazza”

16 Agosto 2020 10:56

Serata conclusiva della rassegna “Il Teatro riparte dalla piazza”, organizzata dall’Associazione Kalomena nell’ambito di “Cittanova Estate 2020” promossa dall’Amministrazione Comunale, col patrocinio della Regione Calabria. Martedì 18 agosto, sul palco di piazza Garibaldi, sarà Paola Quattrini con lo spettacolo “Nevrotica Presente” per la regia di Patrick Rossi Gastaldi a mettere il sigillo ad una rassegna che oltre ad avere riaperto idealmente le porte del teatro a Cittanova ha saputo suscitare grandi apprezzamenti da parte di un pubblico attento e numeroso che, rispettando le regole e il distanziamento dovuto, ha affollato la platea nelle diverse serate. Si preannuncia, dunque, un gran finale con la grande ironia di Paola Quattrini, che chiude così in bellezza una rassegna che ha portato a Cittanova Debora Caprioglio, con l’opera tratta dal romanzo di Gabriele D’Annunzio, “Il Piacere”, la coppia Antonio Salines e Francesca Bianco interpreti della commedia “Coppia aperta, quasi spalancata”, scritta da Dario Fo e Franca Rame e Sebastiano Lo Monaco con “Io e Pirandello, in viaggio con i miei autori”. Dopo la rassegna del teatro in piazza, siamo pronti, appena sarà possibile, a tornare nel luogo naturale del teatro Gentile, per recuperare gli eventi sospesi previsti nel cartellone della scorsa stagione ed allestire il nuovo programma per il 2021, offrendo il solito livello di qualità, così apprezzato dagli abbonati e dal vasto pubblico che ci segue e che vuole tornare alla normalità.

NOTE SULLO SPETTACOLO

Una donna, tante donne e i loro momenti di verità. Un agitato, inatteso, ironico, divertente, contemporaneo viaggio attraverso le sempre più presenti nevrosi della nostra epoca. Paola Quattrini, attrice dotata di un arcobaleno espressivo di grande ironia, allo stesso tempo drammatica e sensuale, ci racconterà l’animo femminile in contatto con “l’uomo”. Le frustrazioni di un’amante, i disagi di una moglie, le mancanze di una zitella, le ossessioni di casalinghe confuse nella ricerca infinitamente comica e surreale dell’uomo giusto, leale e paritario. Ci riuscirà? Beh… Senza illusioni… sperare non fa male”