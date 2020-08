Chiusura hotspot e centri di accoglienza per migranti in Sicilia: il Tar sospende l’ordinanza di Musumeci

27 Agosto 2020 18:56

Sicilia. È stata depositata la decisone del Tar di Palermo sospensiva dell’ordinanza del Presidente Musumeci, che disponeva la chiusura di hotspot e centri di accoglienza per migranti. Attesa per il 17 settembre la decisione definitiva

L’ordinanza disposta dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che dispone la chiusura di hotspot e centri di accoglienza per migranti presenti sull’isola è stata sospesa dal presidente della Terza sezione del Tar di Palermo, Maria Cristina Quiligotti che ha accolto l’istanza cautelare presentata dal Governo. La sospensione dell’ordinanza rimarrà valida fino alla trattazione collegiale in camera di consiglio fissata per il 17 settembre 2020. La decisione del Tar è appena stata depositata.