Il Chievo sorprende lo Spezia: l’andata della semifinale finisce 2-0, qualificazione vicina

8 Agosto 2020 23:35

Il Chievo ha superato con il risultato di 2-0 lo Spezia. Si deciderà tutto al ritorno, ma il vantaggio conquistato è importante

Grande sorpresa ai playoff di Serie B, si è disputata l’andata della prima gara delle semifinali. Lo Spezia, la favorita per la promozione, ha perso pesantemente in trasferta contro il Chievo e rischia la clamorosa eliminazione. Inizio sprint da parte dei padroni di casa che si portano in doppio vantaggio dopo appena 9 minuti, le reti sono state realizzate da Djordjevic al 2′, poi il raddoppio di Segre al 9′. Lo Spezia non è riuscito a reagire, anzi Ricci ha sbagliato un calcio di rigore che avrebbe riavvicinato lo Spezia alla qualificazione. Finisce sul risultato di 2-0, il Chievo ad un passo dalla finale, ma gli ultimi 90 minuti saranno comunque avvincenti.