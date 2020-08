Chiese Aperte 2020: visite guidate a Gerace

15 Agosto 2020 12:10

Il borgo di Gerace ospiterà una serie di visite guidate alla scoperta delle chiese dell’Addolorata, del Sacro Cuore, di Sant’Anna e di San Michele in Latinis che riveleranno a chiunque voglia conoscere le loro storie e i loro tesori, i misteri e le opere d’arte in esse custodite e raccolte

Nelle prossime Domeniche, 16, 23 e 30 agosto, il borgo di Gerace ospiterà una serie di visite guidate alla scoperta delle chiese dell’Addolorata, del Sacro Cuore, di Sant’Anna e di San Michele in Latinis che riveleranno a chiunque voglia conoscere le loro storie e i loro tesori, i misteri e le opere d’arte in esse custodite e raccolte. Ad accompagnare e guidare i visitatori sarà un dispiegamento di volontari opportunamente formati all’interno del progetto Chiese Aperte 2020, ideato e curato dall’Associazione Culturale Meissa, da anni attiva nel promuovere la conoscenza e rivalutazione del patrimonio storico, artistico e del territorio, in tutti i suoi aspetti. Con Chiese Aperte, l’associazione Meissa si è proposta di formare un’equipe di volontari per la custodia, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto di Gerace, curando sia gli aspetti teorici dei beni culturali ecclesiastici, del patrimonio artistico e monumentale della Diocesi di Locri-Gerace, nonché del restauro, attraverso dei seminari on-line, oramai conclusi, sia gli aspetti pratici tramite una visita guidata sui siti oggetto di studio, nella giornata del 9 agosto, tenuta dalla Guida Turistica Calabria, Tommaso Maisano. Ci sono dunque, tutti i buoni propositi per vivere un’esperienza unica, immersi in un’atmosfera mistica, contemplativa, e lasciarsi quindi inebriare dal fascino del borgo dalle cento chiese.

Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotarsi al sito dell’Associazione Meissa www.associazionemeissa.it, clickando sulla sezione Chiese Aperte: visite guidate.