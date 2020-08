Chi è Dan Friedkin, nuova guida dell’As Roma

6 Agosto 2020 10:28

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Dan Friedkin, re della Toyota negli Stati Uniti e grande appassionato di cinema e sport è . Nella notte è stato firmato l’accordo vincolante tra i due statunitensi per il passaggio di mano per una cifra di circa 591 milioni di euro, con il closing che si chiuderà entro fine agosto. Finisce l’era Pallotta dopo quasi 10 anni.

Friedkin, indicato dalla rivista Forbes come 504° uomo più ricco al mondo (patrimonio personale stimato in 4,2 miliardi di dollari), è a capo del consorzio privato di imprese e investimenti ‘The Friedkin Group’, nato nel 1969 da un’idea di Thomas, padre del sopracitato Dan. Dopo la morte del padre Thomas, Dan è a capo della holding di famiglia che gestisce 12 società, a partire dalla partnership con la Toyota per vendere negli Stati Uniti i propri prodotti: esclusiva in 5 stati con ben 154 rivenditori. Negli ultimi anni l’impresa è cresciuta in modo costante, allargando i propri investimenti a resort di lusso, intrattenimento, eventi di golf e safari in Africa.

Sposato e padre di quattro figli, ha una licenza di pilota d’aereo che gli ha assegnato il raro privilegio, comune solo ad altri nove piloti civili, di prendere parte alla formazione dei voli acrobatici dell’Air Force. Il magnate americano è proprietario di tanti resort di lusso e organizza eventi di golf e safari. Si è laureato alla prestigiosa Georgetown University di Washington, e ha conseguito un master presso la Rice University. Si è occupato anche di cinema come produttore esecutivo di ‘The Square’, vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 2017, il film su Paul Getty e ‘The Mule’ di Clint Eastwood. Anche le ambizioni di manager di una squadra sportiva non sono inedite per Friedkin, visto che due anni fa ha tentato l’acquisto della squadra di basket Nba degli Houston Rockets.