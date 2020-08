Centrodestra: Fi, nessuno guarda a piccole forze che disperdono area centro

8 Agosto 2020 16:37

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Ancora una volta è purtroppo necessario smentire ricostruzioni e retroscena apparsi su diversi quotidiani in merito alla situazione di Forza Italia e in particolare allo svolgimento della riunione di giovedì scorso dei vertici del movimento con il presidente Berlusconi. Tali notizie sono il frutto di pettegolezzi e voci incontrollate che non rendono giustizia né della situazione di Forza Italia né del duro lavoro in atto per prepararsi al meglio all’appuntamento elettorale delle Regionali e soprattutto alla difficile stagione della ripresa autunnale, nella quale il Paese rischia di sentire in modo ancora più grave il peso della crisi innescata dalla pandemia. Queste sono le preoccupazioni dei vertici di Forza Italia, non certo contrapposizioni personalistiche o di linea politica che non hanno ragion d’essere”. E’ quanto si legge in una nota di Forza Italia.

“La linea, indicata in più occasioni dal presidente Berlusconi, è chiarissima: siano parte integrante del centrodestra -che in Italia esiste proprio grazie a noi’ e all’interno del centrodestra -prosegue il comunicato- abbiamo un ruolo profondamente diverso, per linguaggio, per cultura, per contenuti, dai nostri alleati. Siamo l’unica forza politica in Italia ad esprimere coerentemente e compiutamente una visione liberale, cristiana, europeista, garantista”.