Centrodestra: Fi, nessuno guarda a piccole forze che disperdono area centro (2)

8 Agosto 2020 16:37

(Adnkronos) – “Naturalmente -si legge ancora nella nota- le persone che collaborano con il presidente Berlusconi hanno opinioni e sensibilità diverse, delle quali siamo abituati a discutere liberamente e con franchezza, ma non esiste nessuno, né fra i partecipanti alla riunione di giovedì, né fra gli altri dirigenti e parlamentari azzurri, che non condivida questa impostazione”.

“Nessuno in particolare guarda a forze politiche minori che disperderebbero -invece di aggregarla- un’area politica di centro che per avere una funzione deve essere alternativa alla sinistra come accade in tutta Europa. L’impegno di tutti -conclude la nota- è invece quello di concentrare le forze per consolidare, già in vista delle prossime elezioni, una forza politica come la nostra che è mai come oggi è determinante per il futuro del Paese”.