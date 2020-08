Cateno De Luca sulla chiusura dei centri accoglienza in Sicilia: “Musumeci svia la propria inettitudine a governare sui migranti, mi fai schifo”

25 Agosto 2020 11:48

Messina. Cateno De Luca sull’ordinanza del Governatore Musumeci in tema migranti: “Ordinanza carta igienica, purtroppo fa carne da macello per sviare i siciliani dagli insuccessi del suo governo”

Oggi il sindaco di Messina, Cateno De Luca, a seguito di un articolo pubblicato su La Repubblica di Palermo che analizza l’operato del Presidente della Regione sul tema migranti facendo dei parallelismi con lo stesso De Luca, è intervenuto sulla vicenda prendendone le distanze.

Stando alla ricostruzione offerta da La Repubblica infatti Musumeci avrebbe avuto già da tempo in programma un’azione eclatante sul tema migranti, preventivata per evitare di farsi “rubare la scena” agli occhi degli elettori di centro-destra da parte di Cateno De Luca, che su questo tema è da diverse settimane che infervora la folla con toni roboanti e provvedimenti divisivi, come la chiusura dell’hotspot messinese di Bisconte.

De Luca però, che non ci sta a passare da scavalcante a scavalcato, prova una rocambolesca metamorfosi trasformandosi da sceriffo in missionario ed immediatamente prende le distanze dallo scenario tratteggiato da La Repubblica sostenendo di aver optato per la chiusura dell’hotspot messinese solo per motivi tecnici e non per una contrarietà aprioristica rispetto all’accoglienza dei migranti.

Dopo aver preso le distanze De Luca va infatti alla carica accusando Musumeci di stare mettendo in atto politiche vuote per sviare i siciliani dagli insuccessi del suo governo, a danno dei migranti improvvisamente trasformatisi da “nemico pubblico numero uno” a poveri martiri: “Zero sui rifiuti, risanamento finanziario zero, le risorse alle imprese non stanno arrivando e il buon Musumeci che fa? Svia la propria inettitudine a governare sui migranti. Purtroppo fa carne da macello. Non mi appartiene, mi fa schifo questa storia – commenta De Luca, che aggiunge in chiusura – il Presidente Musumeci o querela La Repubblica, perché lo sta facendo passare per un utile idiota, oppure se questa storia è vera dimettiti subito perché se stai facendo la guerra ai migranti per i motivi contenuti in questo articolo dico che mi fai schifo e siciliani non meritano di essere strumentalizzati per queste motivazioni”.