Catanzaro: sbarcati all’alba 36 migranti, avviate le procedure previste per l’emergenza Covid

30 Agosto 2020 10:17

I migranti sono sbarcati a Catanzaro a bordo di un gommone e di una barca a vela

Questa mattina all’alba 36 migranti sono sbarcati sulla spiaggia di Sellia Marina, nel Catanzarese. Gli sbarchi sono avvenuti in localita’ Ruggero, dove 13 sono giunti su un gommone e 23 a bordo di una barca a vela. I primi sono scesi a terra, mentre i secondi hanno atteso a bordo della barca a poche decine di metri dalla riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina, carabinieri, polizia di stato, Suem118, guardia di finanza e guardia costiera. I migranti saranno identificati e sono state avviate le procedure previste per l’emergenza Covid, prima del trasferimento in un centro di accoglienza.