Catanzaro: individuata a Tiriolo due piantagioni di canapa. Estirpate e distrutte 900 piante

26 Agosto 2020 13:30

Catanzaro: tutte le piante, previa campionatura per i successivi accertamenti qualitativi, sono state estirpate e date alle fiamme, mentre proseguiranno le verifiche per risalire ai responsabili della coltivazione illecita

Nelle giornate di ieri e di oggi, i Carabinieri della Stazione di Tiriolo (CZ), con l’ausilio dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia e dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Calabria, hanno effettuato dei servizi di rastrellamento di alcune aree ricadenti nella competenza di quel comune ove, per caratteristiche e conformazione del territorio, si riteneva che potessero essere coltivate piantagioni abusive di cannabis del genere proibito. Dagli accertamenti svolti, effettivamente, è stato possibile individuare 2 piantagioni per complessive 900 piante di cannabis dell’altezza media di oltre 2 metri. Nelle immediate vicinanze è stato rinvenuto e posto in sequestro anche un motore, presumibilmente riconducibile al sistema di irrigazione della coltivazione. Tutte le piante, previa campionatura per i successivi accertamenti qualitativi, sono state estirpate e date alle fiamme, mentre proseguiranno le verifiche per risalire ai responsabili della coltivazione illecita.