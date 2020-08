Caso Viviana Parisi, il sindaco De Luca: “Troppi interrogativi senza risposta in questa tragica vicenda”

21 Agosto 2020 07:57

Morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, De Luca: “Troppi gli interrogativi senza risposta in questa vicenda per poterla accettare con rassegnazione”

“Oggi in religioso silenzio per Viviana e Gioele. A quanto pare si stanno spegnendo le residue speranze sulla sorte toccata al piccolo Gioele. Ed allora il nostro cuore si riempie di dolore e di angoscia. Troppi gli interrogativi senza risposta in questa tragica vicenda per poterla accettare con cristiana rassegnazione, ma non è certo il momento delle polemiche“: lo ha scritto, in un post su Facebook, il sindaco di Messina, Cateno De Luca.

“Una cosa però è certa: da quanto è accaduto tutte le Istituzioni devono imparare quanto sia importante l’attenzione ad ogni forma di disagio, specie in un momento così difficile caratterizzato da ulteriori incertezze e nuove fragilità generate dal surreale lockdown da CORONAVIRUS.

Oggi più di ieri le istituzioni devono avere la capacità rappresentare un solido punto di riferimento per arginare l’eccessiva fluidità sociale che mina i tradizionali valori ed i capisaldi individuali si ciascuno di noi.

Porgo le mie condoglianze a tutti i familiari di Viviana e Gioele Parisi.”