Caso Viviana Parisi, ritrovata la testa di un bambino: “quasi certamente si tratta di Gioele”, gli aggiornamenti

19 Agosto 2020 15:58

Caso Viviana Parisi, si prospetta sempre più un tragico epilogo per il piccolo Gioele: ritrovata la testa di un bambino nelle campagne di Caronia (Messina)

Nuovi sviluppi sulle ricerche del piccolo Gioele. A quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe stata trovata la testa di un bambino, in avanzato stato di decomposizione, a monte del luogo in cui sono stati ritrovati precedentemente i resti umani, “quasi certamente di Gioele”, dicono fonti investigative. Insieme con la testa, sarebbero stati trovati anche alcuni indumenti. “Sembra che siano del bambino, adesso si aspetta il riconoscimento”, sottolineano le autorità presenti.

I resti presumibilmente del piccolo Gioele sono stati ritrovati nelle campagne di Caronia, il tronco a circa 400 metri dal traliccio dove è stato trovato il corpo della madre Viviana Parisi, e la testa molto distante, sarebbero stati trascinati lì “o da maiali o da cani”. E’ quanto spiegano all’Adnkronos fonti investigative che sono sul luogo del ritrovamento. Da circa tre ore il procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo e il medico legale Elvira Spagnolo sono sul posto per repertare i resti trovati. A questo punto, l’ipotesi più accreditata per gli inquirenti è quella che il bambino sia stato trascinato, non si sa se vivo o morto, sino al luogo in cui è stato trovato da un carabiniere in congedo, Giuseppe Di Bello.